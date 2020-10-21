21 Октября 2020
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Происшествия В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Лобне задержаны директор и педагог центра допобразования после гибели подростка

Директор центра и педагог дополнительного образования задержаны после гибели подростка в результате взрыва боеприпаса в Лобне.

Они подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Подмосковью. Проведены обыски по местам жительства подозреваемых.

Как сообщалось, 14-летний подросток получил смертельное ранение при взрыве боеприпаса. Мальчик, предположительно, пытался разобрать снаряд времен Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического центра "Созвездие". Ребенок находился в центре без взрослых, его пустил в здание центра преподаватель и оставил одного.

Следователи и инженеры-взрывотехники осмотрели место происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация.

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В Лобне задержаны директор и педагог центра допобразования после гибели подростка

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Теги: лобня, подросток, снаряд



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