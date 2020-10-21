21 Октября 2020
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

"У нас практически военная ситуация": в Хабаровске призывают на помощь студентов-медиков

Власти Хабаровского края из-за нехватки кадров призывают на помощь волонтеров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах.

"Люди не могут ждать по 5−6 часов вызовов скорой помощи. Это ситуация тяжелая, сложная, у нас практически военная ситуация", - приводит Regnum слова и. о. зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Уточняется, что более 300 человек уже задействованы в различных медучреждениях. Кроме студентов, привлекают ординаторов, преподавателей медуниверситета.

Напомним, в Хабаровском крае введены новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Врио главы региона Михаил Дегтярев ранее заявил, что сейчас в крае занято почти 90% ковидных коек, до конца недели планируется развернуть 200 дополнительных мест для коронавирусных больных.

Он также сообщил, что в мероприятиях на улице могут участвовать не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции. В субботней акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, однако, приняли участие не менее 500 человек.

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"У нас практически военная ситуация": в Хабаровске призывают на помощь студентов-медиков

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Теги: хабаровск, коронавирус, студенты-медики



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