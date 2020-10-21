21 Октября 2020
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Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото:Накануне.RU

Россияне перестали рекомендовать свой банк знакомым

Российские банки потеряли лояльность клиентов. Индекс лояльности по итогам восьми месяцев этого года приблизился к нулю (1,3 пункта) – это минимум за последние пять лет, пишет РБК, ссылаясь на опрос аналитического центра НАФИ. Еще в начале 2020 года индекс составлял 5 пунктов, в 2016 году он равнялся 43 пунктам.

Опрос показал, что своим банком не довольны 35,4% россиян – они не будут рекомендовать его знакомым и, возможно, займутся поиском нового. Довольны своим банком 36,7% респондентов. Падение уровня лояльности произошел в основном за счет сокращения доли "промоутеров" – тех людей, которые рекомендуют свой банк. По мнению аналитиков, главные причины сокращения – рост финансовой грамотности и навязчивые предложения услуг со стороны кредитных учреждений. Также негативно сказывается снижение ставок по депозитам, ухудшение условий программ лояльности, в том числе сокращение кешбэка. Также недовольство выражают "клиенты поневоле", например, обладатели зарплатных карт.

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Россияне перестали рекомендовать свой банк знакомым

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Теги: россияне, лояльность клиентов, банки



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