Российские журналисты попались на распространении вброса о ЧВК «Вагнер»

СМИ выдали созданную с помощью фотошопа фотографию за снимок сотрудников ЧВК «Вагнер». Член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал, что из себя представляет растиражированный фейк.

Фото, на котором изображена группа людей с оружием, журналисты взяли из Telegram-канала «Опасный фрукт». На одном из бойцов надета кепка с символикой Третьего рейха, явно нарисованная в специальной программе. Снимок не сопровождается ни датой, ни геоданными, также не приводится никакой информации о личности людей. Несмотря на это, журналисты без зазрения совести утверждают, что в кадре — именно ЧВК «Вагнер».

«Это обычная ложь. Мы видим, что время фейковых новостей захлестнуло информационное пространство. И ЧВК «Вагнера» — это излюбленная тема фейков всех СМИ. Можно сказать, что это уже стандарт антироссийской деятельности, основанный на лживых новостях», — уверен Александр Перенджиев.

Специалисты заметили на снимке явные следы фотомонтажа. Так, на фотографии замазаны лица людей, а антураж отличается от того, что можно увидеть на реальных снимках из Сирии.

Перенджиев добавил, что ряд подобных фейков уже публиковала соседняя Украина, без предоставления доказательств. Это происходит от того, что Киев «во всем плохом видит русский след».

«Это уже стало официальной установкой. Причина ее в банальной зависти. У украинцев нет никаких побед, кроме таких же фейковых. А у России есть настоящие герои. Причем не только Афганистана или Чечни, но и Сирии. Эти люди спасли сирийцев, уничтожили терроризм. У нас есть героические традиции, поэтому украинцы и льют грязь на РФ», — заметил эксперт.