Кризисы - признак развития. Орешкин продолжил серию перлов в духе "девальвация это круто"

Кризисы в России это признак ее развития, считает помощник президента Максим Орешкин.

"Кризис — это вообще неотъемлемая часть любой развивающейся системы. Если мы хотим идти вперед, не стоять на месте, то на пути любого движения вперед таких явлений точно не избежать... Кризис неизбежен, поэтому, если мы хотим развиваться, кризисы будут — важно, как на эти кризисы реагировать, и главное — обеспечивать защиту людей в таких кризисных ситуациях",— сказал Орешкин на форуме "Открытые инновации".

Коммерсант сообщает, что помощник президента назвал три важных элемента во время кризиса: макроэкономику, поддержку населения и структурные изменения в экономике. В качестве примера структурных изменений он назвал снижение страховых взносов и налога на прибыль для IT-компаний. "Это меры экономической политики, которые поддерживают структурные изменения, поддерживают изменения экономики, позволяют ей выйти на более высокие темпы роста",— сказал господин Орешкин.

Это заявление продолжает череду неоднозначных цитат российских чиновников. Так, например, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg сказал, что падение курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года — это "круто" для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на импорт. Он даже назвал "великолепными" последствия падения.