Спортивный форум, на который ждали Путина в Екатеринбурге, перенесен в Казань

Форум "Россия - спортивная держава", который должен был пройти в Екатеринбурге и на который ждали приезда президента РФ Владимира Путина, перенесен в Казань.

"Россия - спортивная держава" пройдет в Казани осенью следующего года, мы будем готовиться более тщательно к саммиту "Спорт-Аккорд", — заявил агентству ТАСС министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, что форум должен был состояться в столице Универсиады-2023 уже в начале октября, первоначально он был лишь перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса.