На Ямале в протоке реки в лодке плавали два мертвеца

В лодке "Прогресс", плывшей по протоке Малая Юмба в северном направлении от Яр-Сале, нашли два трупа, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Лодку с телами нашли сотрудники "Ямалспаса". По предварительным данным следствия, 58- и 59-летние жители Ямальского района 17 октября выехали на лодке с озера Андроповский сор, находящегося в 10 км от поселка Сюнай-Сале, в Яр-Сале. В пункт назначения они не прибыли. Личности погибших установлены.

Причины гибели пострадавших устанавливаются.