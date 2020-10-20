На Южном Урале для медиков скорой помощи разработают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

В Челябинской области для трудоустройства в службу скорой помощи разработают дополнительные механизмы поддержки медработников. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер.

"Отрабатываем механизмы поддержки и стимулирования мотивации трудоустройства в скорую помощь. Сегодня поступило предложение от Челябинской станции скорой помощи о том, чтобы ввести аналогичные программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор" для врачей скорой помощи. Я думаю, что в ближайшее время мы меры дополнительной мотивации для трудоустройства на скорую помощь примем на уровне субъекта", - отметила она.

Напомним, в настоящий момент ожидание скорой медицинской помощи доходит до 5 суток. Для уменьшения интервала в Челябинске на работу приняты 20 водителей скорой помощи. Проводится работа со студентами старших курсов медицинских колледжей для трудоустройства фельдшерами. Городу необходимо 20 бригад, чтобы укладываться в регламентное время.