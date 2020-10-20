20 Октября 2020
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Общество Челябинская область
диспансеризация, врач, доктор (2016) | Фото: zdorovie29.ru

В Челябинской области могут приостановить диспансеризацию из-за коронавируса

В Челябинской области в ближайшее время могут приостановить диспансеризацию из-за коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе возросло количество вызовов на неотложную помощь. Только за последние сутки по области было 3 тыс. 153 вызова, в том числе по Челябинску 2 тыс. 330.

"За последние сутки количество вызовов на неотложную помощь и в поликлиники возросло, поэтому, я думаю, что в ближайшее время примем решение о приостановке диспансеризации для того, чтобы врачи сели на обзвон отложенных вызовов, которые поступают в поликлиники. Практика показывает, что каждый пятый вызов мы снимаем обзвоном", - рассказала она.

В настоящий момент в регионе коэффициент распространения инфекции составляет 1,06. В регионе получают лечение 3 тыс. 840 человек, госпитализированы 733 человека. Свободный коечный фонд на утро 20 октября составлял 27,1%.

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В Челябинской области могут приостановить диспансеризацию из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, диспансеризация, Ирина Гехт,



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