В Екатеринбурге пройдет выставка работ фигурантки дела "Оборонсервиса" Васильевой

В Екатеринбурге будет проходить выставка "Нонреализм или нереальная реальность". Автором работ является фигурантка дела "Оборонсервиса", экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны России и супруга бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева.

Как сообщается в Instagram Васильевой, выставка в уральской столице откроется 21 октября. Она будет проходить в центре искусств "Главный проспект".

Напомним, Евгения увлеклась рисованием, когда была под домашним арестом в своей роскошной квартире в центре Москвы. В 2015 году ее приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Меньше чем через полгода Васильева вышла по УДО, возместив ущерб в размере 200 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, недавно фигурантка дела "Оборонсервиса" стала академиком.