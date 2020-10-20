20 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале женщина отсудила у стоматологии компенсацию за испорченную челюсть

Миасский городской суд взыскал со стоматологической клиники "Бриз" денежную компенсацию в пользу пациентки за некачественно оказанные медицинские услуги.

Елена заключила договор с челябинской стоматологической клиникой "Бриз" в июне 2018 года. Женщина хотела вылечить зубы, но ее заверили, что сделают качественное протезирование. Ей сделали операцию на десне, после которой она стало очень чувствительной, а после снятия швов, стоматолог решил сделать коррекцию высоты десен. Коррекция прошла неудачно.

После нескольких неудачных процедур, верхний ряд зубов стал сильно выходить вперед, а нижний – западать глубоко вовнутрь.

В ноябре 2018 года Елена обратилась в стоматологическую клинику с письменной претензией, в которой просила в пятнадцатидневный срок устранить все недостатки. Направленная жалоба не была получена и вернулась обратно к Елене. Тогда Елена вручила уведомление об отказе от договора лично «лечащему» стоматологу и обратилась в суд.

Досудебный эксперт пришел к выводу, что в оказанной клиенту имеются недостатки качества, выразившиеся в том, что выполняющий протезирование врач не учел особенности зубочелюстной системы пациента. Судебная экспертиза подтвердила доводы досудебного эксперта.

Суд частично удовлетворил требования истца, взыскав со стоматологической клиники в пользу клиента денежную сумму в связи с некачественно оказанными услугами, неустойку за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков оказанной услуги, неустойку за нарушение срока о возврате уплаченной за оказанную услугу суммы, компенсацию убытков, морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Челябинский областной суд оставил решение суда в силе.

Однако против удовлетворения требований истца возражал стоматолог, который оказывал услуги Елене. По его мнению, клиентка относится к категории людей, которые таким образом зарабатывают деньги.Теперь они будут отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ.

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На Южном Урале женщина отсудила у стоматологии компенсацию за испорченную челюсть

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Теги: стоматология, суд, компенсация,



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