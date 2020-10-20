20 Октября 2020
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Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

В Сургуте детей без масок выгоняют из автобусов

В Сургуте из автобуса выгнали ребенка - восьмилетнюю девочку, за то, что она ехала без маски. Об этом на условиях анонимности рассказал пользователь одной из местных групп в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Девочку высадили на остановке "Строитель". При этом отмечается, что в автобусе и другие пассажиры были без маски. Подписчики группы сообщают, что это уже третий случай за несколько дней.

"Люди-масочники, вы не понимаете что если вам нужна защита от вируса, то вам не только маска нужна, но и защитные очки, перчатки, спецодежда, чтобы ни на руки, ни на одежду не попал вирус! Люди гнобят других людей за то, что те маски не носят, пугаются и делают изгоями тех, кто переболел ковидом, это норма? Кондукторы эти вечно злющие, половина людей злющие, половина людей запуганные и молчащие, когда беспредел творится".

"Вообще полностью с вами согласна. Люди каким-то дикими стали! Кашлянешь, так тебя готовы камнями забить, а ты просто поперхнулся", - пишут пользователи соцсетей. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал водителей.

"Все правильно они делают. Маски три рубля стоят, сложно купить и носить? Или боитесь, что ваших красивых мордашек никто не увидит? Ну-ну. На статистику заразившихся посмотрите в начале сентября +4к заразившихся в России, а за вчера уже 15 к"

"Не носите. Только когда дышать захочется, не проситесь на ИВЛ. Уступите место масочникам. Они хотя б частично старались уберечься Так будет честнее".

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В Сургуте детей без масок выгоняют из автобусов

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Теги: маска, автобус, дети



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