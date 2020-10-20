20 Октября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске УФАС из-за жалоб приостановило два аукциона на благоустройство

УФАС приостановило из-за жалоб два аукциона на благоустройство в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

С жалобой на действия администрации Металлургического района обратилась компания ООО "ТехСтройПартнер". В заявлении она указала на нарушения законодательства о контрактной системе в аукционах на благоустройство сквера на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов (начальная цена 10,3 млн руб.) и на благоустройство сквера у ДК "Строителей" (18,7 млн руб.).

В частности, заявитель считает, что заказчик установил незаконное требование к сроку действия банковской гарантии, а также не установил в проекте контракта все надлежащие размеры штрафов, начисляемых за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Компания просит внести изменения в документацию, продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц.

Заседание комиссии назначено на 20 октября.

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В Челябинске УФАС из-за жалоб приостановило два аукциона на благоустройство

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Теги: аукцион, благоустройство, сквер, жалоба, УФАС,



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