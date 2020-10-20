Провайдеры ожидают роста тарифов на домашний интернет и ТВ на 10-20%

Большая часть российских операторов фиксированной связи ожидает роста тарифов в размере 10−20% в 2021 году на домашний интернет, ТВ и телефонию.

Об этом говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

В качестве причин называют резкое ухудшение экономики на фоне пандемии и падение платежеспособного спроса, а также обрушившийся курс рубля.

Кроме того, операторы связи отметили затраты на реализацию норм в рамках так называемого "пакета Яровой", сложность бюрократических процедур, повышение налогов.

Ранее сообщалось, что цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться на 15-20% за этот год. В основном это затронет архивные тарифные планы. Таким образом операторы побуждают абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы.

Решение об изменении стоимости обслуживания было принято провайдерами на фоне пандемии коронавируса. По мнению аналитиков, она дополнительно подстегнула цены, так как за время карантина абоненты привыкли потреблять больше трафика.