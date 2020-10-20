В Салехарде на мамонта Митю надели маску

На переправе между Салехардом и Лабытнанги на скульптуру мамонта, которого жители ласково зовут Митей, надели защитную маску. Её сшили волонтёры. Полотно размером 5 на 2,5 м, надетое на Митю, будет напоминать жителям двух соседних городов о важности ношения защитной маски в целях соблюдения мер профилактики от вирусных инфекций, сообщили Накануне.RU в мэрии столицы Ямала.

"Волонтёры-медики выходят раз в неделю на улицы города, в места массового скопления людей, и раздают защитные маски, рассказывают жителям о мерах профилактики респираторных инфекций. За последний месяц раздали 5 тыс. масок. Чтобы ещё раз напомнить жителям о важности соблюдения мер профилактики, волонтёры сшили защитную маску для мамонта Мити", - сказала глава салехардского местного отделения ВОД "Волонтёры-медики" Лада Перевалова.

По словам куратора городского волонтёрского корпуса Валерии Хапко, жители зачастую пренебрегают средствами индивидуальной защиты, подвергая своё здоровье опасности.

"Эта акция ещё раз напомнит всем о необходимости использования средств индивидуальной защиты в такое непростое время", - говорит Валерия Хапко.

Одному из брендов Салехарда не привыкать менять наряды. Перед Новым годом Митю наряжают в костюм Деда Мороза, а в 2018 г. он поддержал сборную России на Чемпионате мира по футболу – ему надели шарф болельщика метровой ширины и длиной 14 м.