20 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Мамонт Митя, Салехард, маска (2020) | Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде на мамонта Митю надели маску

На переправе между Салехардом и Лабытнанги на скульптуру мамонта, которого жители ласково зовут Митей, надели защитную маску. Её сшили волонтёры. Полотно размером 5 на 2,5 м, надетое на Митю, будет напоминать жителям двух соседних городов о важности ношения защитной маски в целях соблюдения мер профилактики от вирусных инфекций, сообщили Накануне.RU в мэрии столицы Ямала.
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"Волонтёры-медики выходят раз в неделю на улицы города, в места массового скопления людей, и раздают защитные маски, рассказывают жителям о мерах профилактики респираторных инфекций. За последний месяц раздали 5 тыс. масок. Чтобы ещё раз напомнить жителям о важности соблюдения мер профилактики, волонтёры сшили защитную маску для мамонта Мити", - сказала глава салехардского местного отделения ВОД "Волонтёры-медики" Лада Перевалова.

По словам куратора городского волонтёрского корпуса Валерии Хапко, жители зачастую пренебрегают средствами индивидуальной защиты, подвергая своё здоровье опасности.

"Эта акция ещё раз напомнит всем о необходимости использования средств индивидуальной защиты в такое непростое время", - говорит Валерия Хапко.

Одному из брендов Салехарда не привыкать менять наряды. Перед Новым годом Митю наряжают в костюм Деда Мороза, а в 2018 г. он поддержал сборную России на Чемпионате мира по футболу – ему надели шарф болельщика метровой ширины и длиной 14 м.

Мамонт Митя, Салехард, маска(2020)|Фото: Администрация Салехарда

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В Салехарде на мамонта Митю надели маску

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Теги: мамонт, Митя, маска, волонтёры Победы



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