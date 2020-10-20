20 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Заместителем министра строительства Челябинской области назначен бывший замглавы Магнитогорска

Губернатор Алексей Текслер назначил бывшего замглавы Магнитогорска по городскому хозяйству Юлия Элбакидзе заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

в документе говорится, что Элбакидзе установлен срок испытания продолжительностью один месяц.

Накануне стало известно, что заместитель главы Магнитогорска по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе ушел в отставку. В этой должности он работал с сентября 2017 года.

И.о. замглавы города по городскому хозяйству назначен Дмитрий Грошев.

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Заместителем министра строительства Челябинской области назначен бывший замглавы Магнитогорска

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Теги: Юлий Элбакидзе, замглавы Магнитогорска, назначение, замминистра,



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