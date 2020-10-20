Заместителем министра строительства Челябинской области назначен бывший замглавы Магнитогорска

Губернатор Алексей Текслер назначил бывшего замглавы Магнитогорска по городскому хозяйству Юлия Элбакидзе заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

в документе говорится, что Элбакидзе установлен срок испытания продолжительностью один месяц.

Накануне стало известно, что заместитель главы Магнитогорска по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе ушел в отставку. В этой должности он работал с сентября 2017 года.

И.о. замглавы города по городскому хозяйству назначен Дмитрий Грошев.