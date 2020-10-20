Вакцинация россиян "Спутником V" может начаться уже в конце ноября

Массовую вакцинацию российским препаратом от коронавруса "Спутник V" планируется начать в конце ноября. Об этом сообщил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

По его словам, в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, работа ведется

"почти ежедневно", пишут "Известия".

Напомним, первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" разработали в НИЦ им. Гамалеи. Ранее глава НИЦ Александр Гинцбург сообщил, что большинство россиян планируется вакцинировать от кронавируса в течение 9-12 месяцев.