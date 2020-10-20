В Челябинской области за сутки подтверждено 113 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки у 113 человек подтвержден COVID-19, четыре человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 18 тыс. 734 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 840 заболевших. За сутки выписаны 139 человек, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 269 пациентов.

За прошедшие сутки умерло четыре человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 78 и 81 года и женщины 85 и 88 лет.