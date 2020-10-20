В Екатеринбурге растет число наркотических отравлений

Большинство групповых отравлений происходит среди подростков. Из 27 зафиксированных групповых отравлений 22 приходится на среду тинейджеров.

Как передает Накануне.RU , за 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 415 отравлений наркотическими веществами. И в Кировском районе Екатеринбурга зарегистрирован самый высокий уровень таких отравлений.

В уральской столице растет число отравлений наркотиками. О тревожной тенденции депутатам Екатеринбургской городской думы рассказали представители Роспотребнадзора.





