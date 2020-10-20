20 Октября 2020
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Владимир Стругов (2017) | Фото:https://www.facebook.com/profile.php?id=100015338346570

"Без денег - потухший взгляд". Депутат ЕГД предложил профинансировать интерес молодежи к политике

Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Стругов выступил с неоднозначным заявлением. "Единоросс" предложил дать денег членам Молодежной палаты города для усиления интереса молодежи к политике. Как передает корреспондент Накануне.RU, инициатива прозвучала на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения ЕГД.

"Бесплатно никто ничего в этой жизни не делает. Хочу, чтобы молодежные лидеры участвовали в мероприятиях на финансовой основе. Деньги предлагаю найти путем перераспределения. А то они уже два года сидят в составе молодежной палаты. У них потухший взгляд", - сказал народный избранник.

Стругов предложил выделить от 200 до 500 тыс. руб.

"Депутаты тоже работают бесплатно и мало кто об этом знает. Говорят, что мы на крутых машинах ездим", - продолжил слуга народа свои рассуждения.

Представители мэрии Екатеринбурга поспешили заверить члена городского парламента, что их деньги люди тоже постоянно считают. По их мнению, молодежная палата должна работать на безвозмездной основе.

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"Без денег - потухший взгляд". Депутат ЕГД предложил профинансировать интерес молодежи к политике

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Теги: Владимир Стругов, Екатеринбург, Дума, Молодежная палата



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