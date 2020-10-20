Сбербанк разрабатывает сервис с данными о покупках и передвижениях россиян
Сбербанк работает над пилотным сервисом по геоаналитике, который будет анализировать банковские операции россиян и сопоставлять их с расположением торговых точек, пишет РБК.
В банке обещают, что информация будет обезличена.
С помощью этого бизнесу будут рекомендовать решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений (например, где выгоднее разместить магазин). Также данные можно использовать для понимания миграционных потоков для городского и транспортного планирования.
Напомним, в конце сентября Сбербанк представил новый бренд – Сбер, под которым теперь будет работать вся экосистема компании.
Про обновленную сеть офисов и банкоматов стало известно, что в них будет внедрена система биометрии, она будет узнавать клиента по лицу и позволить проводить операцию без паспортов. Банкоматы будут работать по голосовым командам, появится служба доставки и система постаматов.
Бренд будет включать в себя ряд как уже действующих, так и новых сервисов: СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд.