Сбербанк разрабатывает сервис с данными о покупках и передвижениях россиян

Сбербанк работает над пилотным сервисом по геоаналитике, который будет анализировать банковские операции россиян и сопоставлять их с расположением торговых точек, пишет РБК.

В банке обещают, что информация будет обезличена.

С помощью этого бизнесу будут рекомендовать решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений (например, где выгоднее разместить магазин). Также данные можно использовать для понимания миграционных потоков для городского и транспортного планирования.

Напомним, в конце сентября Сбербанк представил новый бренд – Сбер, под которым теперь будет работать вся экосистема компании.

Про обновленную сеть офисов и банкоматов стало известно, что в них будет внедрена система биометрии, она будет узнавать клиента по лицу и позволить проводить операцию без паспортов. Банкоматы будут работать по голосовым командам, появится служба доставки и система постаматов.

Бренд будет включать в себя ряд как уже действующих, так и новых сервисов: СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд.