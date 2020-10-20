30 южноуральцев получат премию ЗСО в сфере агропромышленного комплекса

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике депутаты утвердили проект решения о подготовке к проведению церемонии вручения премий ЗСО в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал председатель комитета ЗСО по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, премия утверждена в 2011 году и вручается за добросовестный и безупречный труд в сфере агропромышленного комплекса.

За это время было награждено 240 работников сельского хозяйства. В текущем году присуждено 30 премий, размер премии после удержания из нее НДФЛ составляет 43,5 тыс. рублей.

Вручение премий проходит в торжественной обстановке в зале заседаний Законодательного собрания области, однако в этом году из-за пандемии коронавируса принято решение, что вручение премий будет проводиться депутатами ЗСО в муниципальных образованиях. Награждение планируется приурочить к празднованию дня сельского хозяйства в конкретном муниципальном районе.

На заседании комитета был определен состав организационного комитета и утверждена смета расходов для подготовки к проведению награждения лауреатов. Средства пойдут на приобретение дипломов и цветов для лауреатов.