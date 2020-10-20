20 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Депутаты ЗСО рассмотрели вопрос о практике применения закона о развитии сельскохозяйственных коопераций

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике депутаты рассмотрели вопрос о мониторинге правоприменения регионального закона о развитии сельскохозяйственных потребительских коопераций на территории Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал председатель комитета ЗСО по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев, проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов - это одна из форм работы комитета, которая дает оценку о качестве действующих нормативно-правовых актов и практики их применения.

В соответствии с планом проведен мониторинг правоприменения закона Челябинской области о развитии сельскохозяйственных потребительских коопераций на территории региона.

"С этой целью запрошена информация о практике применения в прокуратуре области, министерстве сельского хозяйства и общественной палате Челябинской области. В результате проведенного мониторинга несоответствий и нарушений закона Челябинской области о развитии сельскохозяйственных потребительских коопераций на территории региона не выявлено", - доложил он.

Депутаты приняли решение комитета единогласно.

Законодательное собрание Челябинской области(2020)|Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

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Депутаты ЗСО рассмотрели вопрос о практике применения закона о развитии сельскохозяйственных коопераций

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Теги: ЗСО, комитет, мониторинг, Вячеслав Евстигнеев,



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