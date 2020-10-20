20 Октября 2020
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Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

Рекультивацию Широкореченского полигона на Среднем Урале оценили в 490 млн рублей

Свердловская область одной из первых в России получит субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта рекультивации старого Широкореченского полигона. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Средства будут выделены в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Первый транш в 99,5 миллиона рублей Средний Урал получит на эти цели уже в 2021 году. Далее субсидии федерального бюджета по 104 миллиона рублей будут поступать в 2022 и 2023 годах.

"Общая стоимость проекта рекультивации составляет 490 миллионов рублей. В софинансировании выполнения работ по рекультивации Широкореченского полигона будут участвовать также областной и муниципальный бюджеты", - пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

переработка мусора, пластик,(2019)|Фото: Накануне.RU

Проектно-сметная документация на рекультивацию полигона получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и экспертизы сметной документации. Плановая площадь рекультивации составит 23,1 гектара.

Проект предусматривает технический и биологический этапы. На техническом этапе будет проведено захоронение накопленной массы отходов на месте, укрепление откосов, монтаж системы дегазации и устройство изоляционного экрана из специального материала, глины и песка. Биологический этап включает в себя комплекс агротехнических мероприятий с восстановлением плодородия почвы и посева травы. При этом вывоз накопленных отходов на лицензированный полигон исключен, поскольку существующие полигоны области не могут принять такой объем.

Напомним, что Широкореченский полигон начал эксплуатироваться в 1960 году. Складирование мусора там было прекращено в 2015 году. Заинтересованность в положительном решении вопроса рекультивации полигона при личной встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным в сентябре этого года высказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Рекультивацию Широкореченского полигона на Среднем Урале оценили в 490 млн рублей

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Теги: Широкореченский полигон, стоимость, рекультивация



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