Акции "Югорского рыбоводного завода" купила компания из Екатеринбурга

Департамент по управлению государственным имуществом Югры продал 100% пакета акций "Югорского рыбоводного завода" за 798 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в протоколе, размещенном на айте Российского аукционного дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Покупателем акций стала компания из Екатеринбурга "Сервис-поставка Урал". Согласно информации из открытых источников - сферой деятельности компании является торговля.

Предприятие являлось для автономного округа проблемным - строить завод начали в 2008 г. в рамках программы "Сотрудничество". Объем финансирования составил 1,5 млрд руб. Однако в 2010 г. стало ясно, что завод не может быть запущен из-за ошибок в проектировании. Власти округа судились с проектировщиком и подрядчиком. Предприятие требовало реконструкции и дополнительного вливания средств.

Основной деятельностью завода является воспроизводство рыбы и водных биоресурсов, а именно восполнение таких видов рыб, как пелядь (сырок), муксун, стерлядь, осетр. Новому владельцу будут переданы договоры на пользование семью рыбопромысловыми участками.