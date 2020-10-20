Акции "Югорского рыбоводного завода" купила компания из Екатеринбурга

20 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
рыбзавод рыба (2016) | Фото: Накануне.ru

Акции "Югорского рыбоводного завода" купила компания из Екатеринбурга

Департамент по управлению государственным имуществом Югры продал 100% пакета акций "Югорского рыбоводного завода" за 798 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в протоколе, размещенном на айте Российского аукционного дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Покупателем акций стала компания из Екатеринбурга "Сервис-поставка Урал". Согласно информации из открытых источников - сферой деятельности компании является торговля.

Предприятие являлось для автономного округа проблемным - строить завод начали в 2008 г. в рамках программы "Сотрудничество". Объем финансирования составил 1,5 млрд руб. Однако в 2010 г. стало ясно, что завод не может быть запущен из-за ошибок в проектировании. Власти округа судились с проектировщиком и подрядчиком. Предприятие требовало реконструкции и дополнительного вливания средств.

Основной деятельностью завода является воспроизводство рыбы и водных биоресурсов, а именно восполнение таких видов рыб, как пелядь (сырок), муксун, стерлядь, осетр. Новому владельцу будут переданы договоры на пользование семью рыбопромысловыми участками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Акции "Югорского рыбоводного завода" купила компания из Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сервис-поставка Урал, югорский рыбоводный завод, аукцион



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.07.2020 08:10 Мск В Югре за 800 млн продают акции "Югорского рыбоводного завода"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети