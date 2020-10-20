Пропавшую жительницу Екатеринбурга, перед исчезновением поймавшую машину, не могут найти почти год

20 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
розыск Юлии Григорьевой (2019) | Фото: vk.com/poproriw

Пропавшую жительницу Екатеринбурга, перед исчезновением поймавшую машину, не могут найти почти год

В Екатеринбурге продолжают розыск женщины, пропавшей в ноябре прошлого года. Следователи обращаются за помощью.

Напомним, разыскивается 37-летняя Юлия Григорьева. Сообщалось, что перед исчезновением она поймала машину и уехала в неизвестном направлении. Было возбуждено дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, до настоящего времени сведений о ее местонахождении нет. По данным следствия, последний раз женщину видели 19 ноября 2019 года около 2 часов ночи у остановочного комплекса на перекрестке улиц Расточная и Билимбаевская в уральской столице.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, волосы темные до уровня плеч, телосложение среднее, глаза карие, есть шрам на животе. На момент исчезновения была одета в пуховик оранжевого цвета с темно-синими вставками и меховым воротником темно-синего цвета, вязаную шапку черного цвета, синие джинсы, черные кожаные полуботинки и кофту серого цвета. Также на шее имелась тонкая золотая цепочка.

Как отмечают в СКР, с учетом того, что женщина была одета в яркий и достаточно приметный пуховик, не исключено, что кто-то видел и запомнил пропавшую именно по этой одежде.

Юлия Григорьева(2020)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Юлии Григорьевой, а также об обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить об этом по телефонам территориального следственного отдела СКР в Екатеринбурге: 8 (343) 354-06-40, 8-912-605-27-97.

Также можно звонить по "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, или по линии 02. Как заверили в следствии, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее был составлен фоторобот мужчины, который может быть причастен к исчезновению Григорьевой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пропавшую жительницу Екатеринбурга, перед исчезновением поймавшую машину, не могут найти почти год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Григорьева, розыск, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.01.2020 13:45 Мск Следователи восстановили весь маршрут пропавшей два месяца назад в Екатеринбурге женщины
Ранее 16.12.2019 11:07 Мск В Екатеринбурге месяц ищут женщину, которая перед исчезновением поймала машину. Ее могли убить
Ранее 20.11.2019 07:51 Мск Уехала в неизвестном направлении: в Екатеринбурге пропала 37-летняя женщина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети