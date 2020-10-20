Пропавшую жительницу Екатеринбурга, перед исчезновением поймавшую машину, не могут найти почти год

В Екатеринбурге продолжают розыск женщины, пропавшей в ноябре прошлого года. Следователи обращаются за помощью.

Напомним, разыскивается 37-летняя Юлия Григорьева. Сообщалось, что перед исчезновением она поймала машину и уехала в неизвестном направлении. Было возбуждено дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, до настоящего времени сведений о ее местонахождении нет. По данным следствия, последний раз женщину видели 19 ноября 2019 года около 2 часов ночи у остановочного комплекса на перекрестке улиц Расточная и Билимбаевская в уральской столице.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, волосы темные до уровня плеч, телосложение среднее, глаза карие, есть шрам на животе. На момент исчезновения была одета в пуховик оранжевого цвета с темно-синими вставками и меховым воротником темно-синего цвета, вязаную шапку черного цвета, синие джинсы, черные кожаные полуботинки и кофту серого цвета. Также на шее имелась тонкая золотая цепочка.

Как отмечают в СКР, с учетом того, что женщина была одета в яркий и достаточно приметный пуховик, не исключено, что кто-то видел и запомнил пропавшую именно по этой одежде.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Юлии Григорьевой, а также об обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить об этом по телефонам территориального следственного отдела СКР в Екатеринбурге: 8 (343) 354-06-40, 8-912-605-27-97.

Также можно звонить по "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, или по линии 02. Как заверили в следствии, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее был составлен фоторобот мужчины, который может быть причастен к исчезновению Григорьевой.