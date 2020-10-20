Власти РФ исключают повторное введение режима нерабочих недель

Российские власти не планируют вводить в стране новые ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

В частности, исключается вариант, при котором президент объявит режим нерабочих недель, как это было весной.

Отмечается, что Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые "в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна".

Напомним, в Кремле уже несколько раз заявляли, что не намерены вводить национальный локдаун.

Также власти не собираются возвращать в федеральный центр принятие решений о введении ограничений, этим по-прежнему будут "заведовать" регионы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что блокировать экономику и останавливать предприятия из-за коронавируса "смысла нет".