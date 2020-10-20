На Южном Урале выделено 2 млн рублей на возмещение затрат на содержание животных в частных приютах

На заседании комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике рассмотрели вопрос о реализации в регионе федерального закона об ответственном обращении с животными, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал начальник управления ветеринарии областного минсельхоза Сергей Тузов, на организацию мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев из областного бюджета были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20 млн 591 тыс. рублей. В частности, на организацию мероприятий по отлову выделено 10 млн 832 тыс. рублей, на сегодняшний день запрошено 5 млн 291 тыс. рублей. На организацию мероприятий, проводимых в приютах для животных, было забронировано 9 млн 759 тыс., на данный момент запрошено 5 млн 940 тыс. рублей.

За 2020 год в регионе было отловлено 1 тыс. 357 безнадзорных животных. В приютах содержалось 1 тыс. 301 животное, в том числе 1 тыс. 245 собак, которые были вакцинированы, стерилизованы и маркированы. Большинство из отловленных животных были возвращены на прежние места обитания.

В области работают 32 частных приюта и 13 организаций, которые занимаются отловом животных. В бюджете региона предусмотрены ассигнования в размере 2 млн рублей на возмещение части затрат на содержание животных без владельцев в частных приютах. Эти субсидии смогут получить социально ориентированные НКО, прием документов на предоставление субсидий начнется в ноябре.

Также в регионе планируется построить три государственных приюта.

Депутаты поинтересовались, как осуществляется контроль за деятельностью частных приютов и попросили направить в комитет план проверок. Представитель минсельхоза признал, что практически все эти приюты не соответствуют нормам, поскольку находятся в домах или СНТ. Проверки будут организованы со следующего года, в настоящий момент план проверок направлен в прокуратуру для утверждения.

Депутаты выразили желание в будущем принять участие в этих проверках, а также включить представителя комитета в рабочую группу минсельхоза.

Депутат ЗСО Валерий Колокольцев обратил внимание на необходимость проводить работу с владельцами животных, чтобы минимизировать случаи, когда безответственные владельцы выбрасывают животных на улицу.

Сергей Тузов рассказал, что в настоящий момент нет обязанности у владельцев регистрировать своих животных. Однако минсельхоз проводит месячники по бесплатной вакцинации животных против бешенства, а также мероприятия по стерилизации и кастрации животных за полцены.