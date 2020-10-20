20 Октября 2020
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Кызыл, Тыва (2017) | Фото: sergeydolya.livejournal.com

В Тыве аварийно отключилось электричество

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил об аварийном отключении электричества в регионе.

"Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика - аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идёт переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию", - написал глава региона в Instagram.  

Он сообщил, что находится на прямой связи с руководством Федеральной сетевой компании и министром энергетики России.

"В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились. Держу под контролем", - добавил Кара-оол.

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В Тыве аварийно отключилось электричество

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Теги: тыва, отключение электричества, авария



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