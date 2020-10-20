В Тыве аварийно отключилось электричество

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол сообщил об аварийном отключении электричества в регионе.

"Дорогие земляки, произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика - аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идёт переключение на вторую линию через Абазу. В течение часа обещают подключить электроэнергию", - написал глава региона в Instagram.

Он сообщил, что находится на прямой связи с руководством Федеральной сетевой компании и министром энергетики России.

"В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились. Держу под контролем", - добавил Кара-оол.