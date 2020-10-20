Цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд

Цены на подсолнечное масло за неделю выросли до 74,175 тысячи рублей за тонну, обновив прошлый рекорд в 71 тысячу рублей за тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

Основной фактор - скачок экспортных цен. Помимо этого, зафиксирован рост стоимости подсолнечника - до 30,875 тысяч рублей за тонну.

Ожидается, что тенденция в ближайшее время сохранится, но ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла.

В сентябре сообщалось, что России грозит серьезный неурожай подсолнечника, что может вызвать резкий рост цен на продукцию из него - как минимум на 20%.