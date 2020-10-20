20 Октября 2020
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Общество Челябинская область
собака (2010) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области построят три государственных приюта для животных

В Челябинской области построят три государственных приюта для содержания безнадзорных животных. Об этом на заседании комитета ЗСО по аграрной политике сообщил начальник управления ветеринарии областного минсельхоза Сергей Тузов, передает корреспондент Накануне.RU.

На комитете депутаты рассмотрели вопрос о реализации в регионе федерального закона об ответственном обращении с животными.

В частности, в регионе будет создано три государственных приюта для содержания безнадзорных животных в Агаповском, Сосновском районах и Златоустовском государственном округе. Они будут открыты на базе областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии.

В настоящий момент в Агаповском районе уже разработаны проекты технического задания на выполнение проектно-изыскательных работ, документация по строительству приюта, сформирован эскизный проект. Стоимость организации одного приюта, по предварительным данным, оценивается в 56,6 млн рублей. Администрацией района под приют выделен земельный участок площадью 4,5 га.

Это приют будет обслуживать Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский районы, а также Магнитогорский и Локомативный городские округа.

Первых животных приют должен принять уже в 2021 году.

В Сосновском районе до конца 2020 года пройдут проектно-кадастровые работы. Строительство приюта запланировано на 2021 год, а уже в 2022 году приют планирует принять животных.

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В Челябинской области построят три государственных приюта для животных

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Теги: приют для животных, животные, ЗСО, депутаты,



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