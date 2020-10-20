Министра Мурашко попросили разобраться с серовским моргом, где трупы складывают на полу

Руководитель свердловской ячейки КПРФ Александр Ивачев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой разобраться в ситуации с единственным моргом Серова. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за нехватки мест в холодильниках и на каталках трупы складывают на полу даже без специальных мешков.

"Проблема с серовским моргом назревала давно. Очень давно. Два года назад закрыли морг в Новой Ляле, куда свозили тела со всех окрестных поселений. Общественные активисты собрали 400 подписей жителей Новолялинского и Верхотурского городских округов против его закрытия. Не помогло. Жителям предложили транспортировать тела в Серов за 60+ км", - пишет на своей странице ВК Александр Ивачев.

По его словам, ранее свердловский минздрав заверил депутата о полной готовности Серова к сложившейся ситуации и сообщил о небольших объемах работы. Однако уже позже стало известно, что в одном Новолялинском городском округе количество смертей значительно превысило заявленные ранее цифры: 228 вместо плановых 160 в 2019 г. А после случилась пандемия коронавируса, которая только больше усугубила ситуацию. Доставка тел в Серов из близлежащих поселений обходится родственникам в более чем 10 тыс. руб., что для отдаленных территорий неподъемная сумма.



"А ведь мы предвидели данную проблему еще два года назад. Но министерство здравоохранения Свердловской области никак не решало свои задачи по привлечению кадров, чтобы снова открыть морг в Новой Ляле. В итоге то здание сейчас стало и вовсе непригодно для использования", - пишет депутат регионального ЗакСО.

В связи со сложившейся ситуацией, Александр Ивачев обратился напрямую к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой подключить к проблеме и федеральные власти, дабы прекратить "бездействие со стороны местных чиновников".