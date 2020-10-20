20 Октября 2020
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Политика За рубежом
Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

США обвинили "сотрудников ГРУ" в серии хакерских атак по всему миру

США выдвинули обвинения против шестерых россиян в причастности к крупнейшим кибератакам по всему миру.

По версии Вашингтона, обвиняемые являются бывшими и действующими сотрудниками военной разведки России.

В заявлении Минюста США говорится, что речь идет о военнослужащих из "воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России".

В частности, как утверждается, разведчики пытались сорвать зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане и вмешаться в президентские выборы во Франции в 2017 году. Также россиян обвиняют в масштабной кибератаке с использованием вируса NotPetya в мае 2017 года.

Одновременно в Великобритании заявили, что разведка России якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

Как сообщает Regnum, правительство Японии не стало комментировать утверждения МИД Великобритании. Генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като заявил, что правительство в курсе сообщения британской стороны и "собирает соответствующую информацию".

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США обвинили "сотрудников ГРУ" в серии хакерских атак по всему миру

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Теги: сша, гру, хакерские атаки, олимпиада



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