Текущий состав правительства будет исполнять обязанности до формирования нового состава.

Это связано со вступлением в должность губернатора Михаила Развожаева. Напомним, на прошедших в сентябре выборах он набрал 85,72% голосов при явке 48,28%. Результаты голосования официально утверждены городским избиркомом.

Правительство Севастополя отправлено в отставку. Соответствующий указ опубликован на сайте городского правительства, передает корреспондент Накануне.RU .





