Жителей Екатеринбурга не пустят в метро без медицинских масок

Жителей Екатеринбурга с сегодняшнего дня не пускают в метро без масок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Метрополитен усилил меры по соблюдению масочного режима по указанию главы Екатеринбурга Александра Высокинского. По предварительной информации на ходе сегодня развернули около сотни "забывчивых" свердловчан.

Более того, сейчас на муниципальном предприятии рассматривают предложения по организации продажи санитарных масок через автоматы с тем, чтобы пассажиры могли прямо перед зоной транспортной безопасности приобрести средства защиты.

Кроме обязательного соблюдения масочного режима, сегодня в Екатеринбургской подземке предпринимается целый комплекс превентивных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19. В частности, в метро проводится мойка и дезинфекция подвижного состава и станций, особое внимание при этом уделяется обеззараживанию поверхности сидений, поручней лестниц, эскалаторов и дверей. Для оперативного выявления у пассажиров признаков инфекции все вестибюли станций метрополитена оснащены тепловизионными камерами дистанционного измерения температуры тела.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев выразил недовольство, что свердловчане совсем перестали носить маски в общественных местах. Соблюдать требования безопасности попросил футбольный клуб "Урал". Клуб обратился к своим болельщикам в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Фанатов призывают соблюдать все меры предосторожности при походе на стадион, а иначе он может быть закрыт.