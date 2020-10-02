Жителей Екатеринбурга не пустят в метро без медицинских масок

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Новые вагоны екатеринбургского метрополитена (2019) | Фото: Накануне.RU

Жителей Екатеринбурга не пустят в метро без медицинских масок

Жителей Екатеринбурга с сегодняшнего дня не пускают в метро без масок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Метрополитен усилил меры по соблюдению масочного режима по указанию главы Екатеринбурга Александра Высокинского. По предварительной информации на ходе сегодня развернули около сотни "забывчивых" свердловчан.

Более того, сейчас на муниципальном предприятии рассматривают предложения по организации продажи санитарных масок через автоматы с тем, чтобы пассажиры могли прямо перед зоной транспортной безопасности приобрести средства защиты.

Кроме обязательного соблюдения масочного режима, сегодня в Екатеринбургской подземке предпринимается целый комплекс превентивных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19. В частности, в метро проводится мойка и дезинфекция подвижного состава и станций, особое внимание при этом уделяется обеззараживанию поверхности сидений, поручней лестниц, эскалаторов и дверей. Для оперативного выявления у пассажиров признаков инфекции все вестибюли станций метрополитена оснащены тепловизионными камерами дистанционного измерения температуры тела.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев выразил недовольство, что свердловчане совсем перестали носить маски в общественных местах. Соблюдать требования безопасности попросил футбольный клуб "Урал". Клуб обратился к своим болельщикам в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Фанатов призывают соблюдать все меры предосторожности при походе на стадион, а иначе он может быть закрыт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жителей Екатеринбурга не пустят в метро без медицинских масок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: метро, маска, Александр Высокинский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети