03 Октября 2020
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Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил региональное отделение "Единой России"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер избран секретарем регионального отделения политической партии "Единая Россия", сообщает ТАСС.

Его кандидатуру избрали большинством голосов на партийной конференции.

Занять позицию секретаря регионального отделения партии Текслеру предложил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев по итогам выборов, прошедших 11-13 сентября.

Текслер возглавляет Челябинскую область с 2019 года, до этого он занимал пост первого замминистра энергетики РФ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил региональное отделение "Единой России"

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Теги: Алексей Текслер, Единая Россия



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