Венесуэла получила первую партию российской вакцины от COVID-19

Сегодня в Венесуэлу поступила первая партия российской вакцины "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес.

"Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины "Спутник V", - заявила на, отметив, что Венесуэла станет первой страной Запада, который примет участие в третьей фазе клинических испытаний этой вакцины.

Добровольцами станут около 2 тыс. человек.