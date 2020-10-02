02 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
расследование следственный комитет (2010) | Фото:1tv.ru

Погибшая у здания МВД Нижнего Новгорода женщина оказалась журналисткой

Женщиной, совершившей акт самосожжения у здания областного полицейского главка, оказалась журналистка, основатель и главный редактор сетевого издания "Коза Пресс" Ирина Славина (Мурахтаева), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения в ряде СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований.

"Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", - говорится в сообщении. Для того, чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным издания, в котором работала погибшая, обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича.

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Погибшая у здания МВД Нижнего Новгорода женщина оказалась журналисткой

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Теги: нижний новгород, Ирина Славина



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