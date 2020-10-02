Свердловчанам еще и "Четвертый канал" придется содержать. Ему выдали 22 кнопку в Екатеринбурге.

На очередном заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию по выбору муниципальных обязательных общедоступных телеканалов («22 кнопка») в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и Уфе были определены так называемые муниципальные телевещатели, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в Роскомнадзоре, в результате проведения конкурса на получение права осуществлять вещание на «22 кнопке» победителями признаны:

- В Екатеринбурге «ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ ПЛЮС» (ООО «Телекомпания «Четвертый канал»), которая, как известно, принадлежит через цепь юрлиц областным свердловским властям.

- В Нижнем Новгороде - телеканал «ННТВ» (государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородская государственная областная телерадиокомпания «ННТВ»);

В Казани - телекомпания «Эфир» (ООО «Эфир»);

В Уфе - "Башкортостан 24" (ФГУП «ВГТРК»).

Согласно законам «О средствах массовой информации» и «О связи», операторы кабельного телевидения обязаны разместить муниципальный обязательный общедоступный телеканал на так называемой «22 кнопке». Муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа тех телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства массовой информации. При этом не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения, и их трансляция осуществляться на территории соответствующего муниципального образования.

Можно сделать простой вывод - траты местных и региональных властей на мало кому сегодня нужное и уж точно мало эффективное местное телевидение вырастут. Причем, понятно, что случится это за счет налогоплательщиков.