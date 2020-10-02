Пригожин подаст в суд на Навального за высказывание в интервью Der Spiegel

Алексей Навальный после выписки из немецкой клиники «Шарите» дал первое интервью для Der Spiegel. Он рассказал о своих версиях отравления и тех, кому оно было выгодно. Журналисты поинтересовались, мог ли иметь доступ к «Новичку» бизнесмен Евгений Пригожин, должником которого является оппозиционер. Навальный выразил уверенность, что нет. При этом он заявил, что если бы у Пригожина был доступ к «Новичку», то он отравил бы полмира.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу компании «Конкорд» с вопросом, планирует ли предприниматель обратиться в суд в связи с заявлением Навального. Евгений Пригожин подтвердил намерение подать иск и указал на феноменальную скорость выздоровления оппозиционера. Еще месяц назад Навальный находился в коме, а теперь «Леха-Новичок» раздает интервью и принимает канцлера Германии Ангелу Меркель, которая «не боится целовать его в губы».

«Да, буду. Уж слишком быстро перенес наш герой свои недуги. Ещё месяц назад был Лёха-Новичок, у которого отказал мозжечок. А теперь на ум приходит фраза «Лёха-Новичок – редкостный жучок».

Удивительный медицинский феномен: отравленный «Новичком» Алексей Навальный спустя месяц после комы направо и налево раздаёт интервью, а Ангела Меркель не боится целовать его в губы», - заявил Пригожин.

Напомним, ранее немецкие эксперты пришли к заключению, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок». Оппозиционер проходил дорогостоящее лечение в «Шарите». Пригожин дважды переводил личные средства в учреждение на оплату всех необходимых медицинских мероприятий.

Позже стало известно, что в клинике Навального навещала Меркель. Тайный визит подтвердили, как в немецком правительстве, так и сам оппозиционер.