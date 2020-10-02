02 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Никита Михалков (2020) | Фото: Накануне.RU

Сайт "Бесогон ТВ" взломали. Михалков намекает, кому это могло быть выгодно

Никита Михалков сообщил, что неизвестные взломали сайт его проекта "Бесогон ТВ" и уничтожили не только новый выпуск программы, который должен был выйти 2 октября, но и архив, начиная с апреля этого года.

В посвященном взлому видеообращении Михалков намекает, что ко взлому могут быть причастны недовольные герои его передач.

"Достаточно посмотреть на основную тематику и ключевых героев последних выпусков нашей программы "БесогонТВ", которые выходили с мая 2020 г., и станет понятно, в связи с чем (или с кем?) не только взломан наш сайт, но и уничтожены все архивные версии нашего ресурса с апреля месяца и по сегодняшний день. По данному факту было подано заявление в полицию. Мы, конечно же, сможем все восстановить, и сейчас наши технические службы пытаются сделать все для того, чтобы сайт программы заработал в ближайшее время. А вы, дорогие зрители, делайте выводы сами, кому это могло бы быть выгодно", - говорит Михалков.

Михалков в своих передачах последовательно критиковал очень многих, однако, чаще всего в последнее время доставалось главе Сбербанка Герману Грефу и его политике. В июне Греф ответил Михалкову, который сравнивал высказывания главы банка с речами нацистских лидеров.

"Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил. Мы хорошо знакомы с Никитой Сергеевичем, в том числе по разным, скажем так, пикантным ситуациям. Не хочу этого комментировать. Михалков обращался к нам не раз и письменно, и устно…", - намекнул Греф в интервью ТАСС.

"Знаете, я стайер, бегун на длинную дистанцию. Время все расставит по своим местам, зачем суетиться? Я не должен ни перед кем оправдываться — ни перед Михалковым, ни перед кем-то другим. Если Никита Сергеевич когда-нибудь сделает в образовании хотя бы малую часть того, что сделано мной лично или командой Сбербанка, тогда и поговорим", - заключил Греф.

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Сайт "Бесогон ТВ" взломали. Михалков намекает, кому это могло быть выгодно

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Теги: никита михалков, взлом, хакеры, бесогон тв



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