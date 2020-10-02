Инаугурация губернатора Пермского края состоится 7 октября

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоится 7 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Мероприятие пройдет в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК "Пермь", а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в социальных сетях.

Напомним, инаугурация была перенесена из-за подтвердившегося у главы Прикамья COVID-19. Изначально церемония официального вступления на пост губернатора Пермского края должна была состояться 21 сентября в 9.30.

Дмитрий Махонин находился на стационарном лечении в краевой больнице, откуда его выписали 30 сентября.