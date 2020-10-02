В Нижнем Новгороде женщина подожгла себя у здания полицейского главка

В Нижнем Новгороде женщина совершила акт самосожжения в здания областного полицейского главка. Пока ее мотивы и личность не установлены. Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти пострадавшую, передает telegram-канал "112".

Между тем, в Москве, по данным tg-канала LifeShot, в районе Царицыно мужчина выпал с балкона 12-го этажа. Очевидцы сообщают, что до этого он выбросил с балкона кошку, кидал предметы мебели, перед собственным падением скинул велосипед. Также сообщается, что он ранил ножом соседку по подъезду.