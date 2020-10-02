02 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

Прораба судят за добычу полезных ископаемых в заказнике "Абалакского природно-исторического комплекса"

Готово к суду уголовное дело прораба коммерческой организации, которому вменяют добычу полезных ископаемых в заказнике "Абалакского природно-исторического комплекса", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

По версии следствия, в сентябре 2018 – ноябре 2019 гг. прораб, находясь за границами участка недр "Санниковский", расположенного в заказнике комплекса, с нарушениями добывал песок. Плодородный слой почвы пострадал на площади в 44 тыс. "квадратов", а сумма ущерба составила 1,7 млн руб. Учитывая, что прораб возместил ущерб и впервые совершил нетяжёлое преступление, судье ушло постановление о прекращении дела и назначении фигуранту судебного штрафа.

Напомним, в январе "комплекс" уже мелькал в криминальных хрониках. Тогда шло расследование дела о незаконном разрешении использовать земли "Абалакского природно-исторического комплекса" для хранения там песка.

По версии следствия, подозреваемый весной 2018 года подписал два разрешения коммерческой организации использовать земли заказника для того, чтобы хранить там добытый песок. Территория комплекса – особо охраняемая природная территория (ООПТ). После проведенной организацией работы нарушены технологии добычи и складирования песка. Кроме того, по ООПТ ездила техника, что категорически запрещено. В результате был уничтожен плодородный слой почвы площадью в 91 тыс. "квадратов". Сумма ущерба – 2,3 млрд руб. Расследование продолжается. В указанное время пост главы района занимал Юрий Батт.

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Прораба судят за добычу полезных ископаемых в заказнике "Абалакского природно-исторического комплекса"

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Теги: Абалакский природно-исторический комплекс, заказник, песок, уголовное дело



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