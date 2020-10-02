02 Октября 2020
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Крым (2020) | Фото: Накануне.RU

Туристический кешбэк будет доступен при покупках с 15 октября по 5 декабря - Ростуризм

Программа туристического кешбэка возобновится с 15 октября и продлится до 5 декабря, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Действовать программа будет на туристические и транспортные услуги со сроком реализации до 10 января 2021 года, об этом накануне сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Условия предоставления бонуса несколько изменятся и расширятся. Так, в программе теперь смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

"Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. руб.). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. (ранее 15 тыс. руб.)", - отметили в правительстве.

Неизменным условием участия в программе является оплата картой "Мир".

Напомним, ранее правительство направило на бонусную программу 15 млрд руб. На первом этапе программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше – не менее полутора месяцев.

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Туристический кешбэк будет доступен при покупках с 15 октября по 5 декабря - Ростуризм

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Теги: туристический кешбэк, продление программы, внутренний туризм



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