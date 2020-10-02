В этом году 800 тысяч южноуральцев заплатят меньше по транспортному налогу

800 тысяч жителей Южного Урала в этом году увидят сниженные суммы в квитанциях по транспортному налогу. Об этом сообщили в ФНС.

Связано это с тем, что депутаты Законодательного собрания шестого созыва в августе 2019 года поддержали инициативу губернатора региона Алексея Текслера и внесли изменения в закон Челябинской области "О транспортном налоге". Налоговая нагрузка снижена для физических лиц и организаций, имеющих в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, а также мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36 л.с. Ставка транспортного налога по легковым автомобилям, с мощностью двигателя до 150 л.с., в регионе в два раза ниже по сравнению с Курганской областью.

Как отмечают в пресс-службе ЗСО, работу по снижению налоговой нагрузки на автовладельцев депутаты Законодательного собрания проводят последовательно уже несколько лет. Сначала льготу предоставили пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил. Затем расширили действие этой льготы для пенсионеров на автомобили с мощностью до ста восьмидесяти лошадиных сил.

"Снижение ставок на треть – это существенно. Порядка миллиона таких транспортных средств состоит у нас на учете, – прокомментировала начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина. – 800 тысяч граждан увидят в этом году в квитанции сниженные суммы. Областной бюджет недополучит 318 млн руб.".

Социальная поддержка коснется всех автовладельцев. Жительница Челябинска Виктория Симонова семь лет водит машину: "Я с утра до позднего вечера за рулем. Утром везу в школу дочь, потом еду на работу. Днем ее вновь нужно забрать из школы. Вечером ребенка развожу в кружки и секции. В выходные тоже без машины никак не справиться. В моей машине 97 л.с. До этого я платила транспортный налог около 2 тыс. руб. Услышала хорошую новость, что сейчас мы будем платить на 33% меньше".

По категории "мотоциклы и мотороллеры" с мощностью двигателя до 36 л.с. ставки для организаций и физических лиц в Челябинской области ниже, чем в других регионах УрФО. Кроме того, областным законом предоставлена льгота организациям, осуществляющим ремонт автомобильных дорог, и авиационным предприятиям по транспортным средствам, которые не выезжают на автомобильные дороги общего пользования.