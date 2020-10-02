В Нижневартовске 36 семей сменили аварийные квартиры на комфортные

В столице Самотлора продолжается расселение граждан из аварийного жилья. Сегодня ключи от новых квартир выдали 36 семьям. Они жили в домах №№19 и 43 посёлка Магистраль и в доме №61 по улице Первомайской в старой части города. Всего с начала года расселено 289 семей, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Первоначально снос и расселение этих домов были запланированы на 2021 г., но мы идем с опережением графика. Из плана на 2021 г. осталось расселить семь домов. Эти семьи переедут в новое жилье до конца этого года. Всего в 2020 г. планируется расселить ещё около 250 семей", - рассказала начальник управления по жилищной политике Татьяна Борисова.

Вартовчане, которые сегодня получили ключи от новых квартир, станут жильцами домов, расположенных на улице Льва Толстого. Дом № 15-А сегодня принял первых жильцов. Практически все квартиры этого семиэтажного дома были переданы застройщиком ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" для переселения жителей аварийных домов.

"Я живу в Нижневартовске с 1979 г. Из этого времени 35 лет жила в деревянном доме в посёлке Магистральном на первом этаже. Горячей воды у нас не было, зимой замерзали, очень сильно ждали возможности переехать в хороший современный дом", - сказала обладательница новой квартиры Любовь Вдовина.

Новые квартиры переселенцев находятся в активно развивающемся районе старой части города. Дома там сдаются с благоустроенной территорией, доступом к продовольственным и строительным магазинам в пешей доступности. Недалеко от домов находится общеобразовательная школа, кроме того, по адресу Льва Толстого, 15 скоро откроется отделение детской поликлиники. Там разместятся смотровые, процедурные кабинеты и кабинеты педиатров.

Добавим, в сентябре ещё 20 домов были признаны аварийными. Изначально их планировали расселить в 2022 г., однако часть жильцов переедет в комфортные квартиры уже в этом году. Так же в октябре начнется переселение жильцов домов, расположенных в поселке Дивном, которые в 2015 г. попали в зону паводка.