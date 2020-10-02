Курс евро превысил 92 рубля

Курс евро днем в пятницу, 2 октября, превысил на Мосбирже 92 рубля и вырос на 1,29% к предыдущей торговой сессии. Растет и курс доллара – он стоит уже более 78,5 руб.

Аналитики отмечают, что на стоимости всех национальных валют негативно сегодня сказываются новости о коронавирусе у Дональда Трампа.

Инвесторы начали выходить из активов развивающихся стран, которые традиционно считаются наиболее рисковыми. Негативом для российской валюты также стало снижение на сырьевых площадках. Цены на нефть Brent потеряли 1,8% и опустились до $39 за баррель, отмечает РБК.

Стоит отметить, что больше 91 рубля евро стоил в январе 2016 года.