На Среднем Урале судят банду наркодилеров, создавших три интернет-магазина

В Свердловской области передано в суд громкое уголовное дело участников организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотических средств на межрегиональном уровне.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых, в состав ОПС входил 21 человек, в том числе пятеро женщин. Большинство наркодилеров были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений и сами являются потребителями смертельно опасного зелья.

"За время существования криминальная структура успела реализовать запрещенных веществ на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. Вышли на след и задержали фигурантов оперуполномоченные подразделения по борьбе с наркобизнесом областного ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Нижнего Тагила. О масштабе деятельности криминального сообщества свидетельствуют объемы наркотических средств, поставляемых для незаконного сбыта, в количествах, многократно превышающих крупный и особо крупный размер, что гарантировало получение стабильно высокой прибыли.

Сыщиками изъято около 3 кг героина и синтетических средств, это свыше 10 тысяч разовых доз для зависимых граждан. О том, что конфискованный товар является наркотиками, подтвердило исследование ЭКЦ главного управления", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, организатором преступного сообщества были созданы три интернет-площадки для продажи наркотиков: это магазины Internetshop777, TwixTwix и KitKat, через которые велась реализация отравы на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Данные интернет-точки обладали набором функций, позволяющих продемонстрировать покупателям различные наркотики с указанием цен, способов и номеров счетов для оплаты покупок, с возможностью выбора района, где потребителям удобно было бы забрать зелье. Также на этих сайтах функционировало сопровождение заказов от момента выбора наркотиков до их получения покупателями, включая рассмотрение их претензий по ненахождению тайников, ошибок в описании или несоответствии адресов закладок.

Чтобы установить финансовые каналы ОПС, сотрудникам полиции потребовалась помощь межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу. Органами внутренних дел было проведено 110 комплексных, физико-химических и дактилоскопических экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек.

В отношении 15 наиболее активных участников сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные задержанные до судебного разбирательства находятся под домашним арестом, а еще нескольким фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий или подписка о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

"Следователям свердловского Главка МВД понадобилось 13 месяцев для сбора доказательственной базы по данному уголовному делу. По распоряжению начальника ГСУ ГУ МВД области генерал-майора юстиции Владимира Миронова была создана усиленная следственно-оперативная группа, возглавлял которую опытный руководитель, майор юстиции Дмитрий Гусев. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Свердловской области Вадимом Чукреевым. 130 томов резонансного дела направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила", - рассказал Валерий Горелых.

О вердикте судебной инстанции в отношении обвиняемых членов ОПС он пообещал сообщить дополнительно.