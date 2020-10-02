Докеры Владивостокского торгового порта вышли на митинг в поддержку уволенного директора

Сотрудники компании "Владивостокский морской торговый порт" вышли на митинг в поддержку уволенного гендиректора предприятии Заирбека Юсупова.

Собрание проходит на территории порта, в нем участвуют не менее 200 докеров. "Участвуют те, кто освободились после ночной смены, выступают с теми же требованиями. Люди просят восстановить в должности прежнего гендиректора Заирбека Юсупова, просят лиц, принявших решение о прекращении его полномочий, приехать на переговоры с работниками, чтобы объяснить причины этого решения", - цитирует "Интерфакс" представителя профкома предприятия.

Накануне докеры тоже выходили на митинг. Они опасаются, что после смены руководителя на предприятии ухудшатся условия работы.

Между тем, руководство "Дальневосточного морского пароходства" сочло аналогичную акцию, проведенную накануне, "самоуправством работников". В компании считают, что "на территории стратегического предприятия, которым является "Владивостокский морской торговый порт", запрещено проведение каких-либо забастовок, препятствующих работе предприятия".